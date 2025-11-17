R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A14-A1

Roma, 17 novembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

da Ancona verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro sulla A14, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana e la SS64 Var verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi;

dalla A13 Bologna-Padova (da Padova) verso Firenze, uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana e la SS64 Var verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo che dalla A1 Milano-Napoli, con provenienza Milano, immette sul Raccordo di Casalecchio.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800 della A14, immettersi sul Ramo Verde e poi sulla Tangenziale, in direzione Casalecchio di Reno.

Contestualmente, sarà chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio e l’uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto non sarà raggiungibile.

Di conseguenza, chi percorre la Tangenziale e proviene da San Lazzaro di Savena/A14, dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo 1 Nuova Bazzanese; saranno inoltre chiusi i rami di svincolo che, dalla Nuova Bazzanese, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio, per chi proviene sia da Vignola sia da Bologna città.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;

verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Padova: Bologna Fiera, sulla A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 21 novembre, la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale.