R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 14 ottobre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 16 alle 5:00 di venerdì 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

Di conseguenza, sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Firenze, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona.

La stazione di Bologna Casalecchio sarà quindi chiusa in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita dalla A1.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano ed è diretto verso Casalecchio di Reno, immettersi in A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1; per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana e la SS64 Porrettana;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, la Tangenziale ed entrare in A14 a Bologna San Lazzaro;

per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana, la SS64 Porrettana, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, la Tangenziale ed entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

In alternativa alla chiusura dell’entrata di Bologna Casalecchio, entrare in A14 a Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro o, sulla A13, alla stazione di Bologna Arcoveggio.