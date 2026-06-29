R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO A14 VERSO ANCONA

Roma, 29 giugno 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona.

Contestualmente, sulla A1 Milano-Napoli sarà chiuso, per chi proviene da Milano e da Firenze, il Ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio, verso Ancona.

La stazione di Bologna Casalecchio sarà chiusa, in entrata verso Ancona e non sarà raggiungibile in uscita da tutte le provenienze.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene da Milano ed è diretto verso Casalecchio di Reno, immettersi in A14 e uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere il Ramo Verde e la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1, fino all’uscita 1;

-per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Casalecchio di Reno, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Porrettana e la SS64 Porrettana;

-per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, proseguire sul Raccordo di Sasso Marconi (R43), sulla SS64 Var Nuova Porrettana, sulla SS64 Porrettana, rotonda Biagi, via Ettore Cristoni, via Enrico Berlinguer, Raccordo Autostrada Tangenziale, SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, immettersi sulla Tangenziale e rientrare in A14 a Bologna San Lazzaro;

-per chi proviene da Firenze ed è diretto verso Padova, anticipare l’uscita alla stazione di Sasso Marconi, al km 209+800, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Var Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, la SP569 Asse Attrezzato sud-ovest, la Tangenziale ed entrare in A13 a Bologna Arcoveggio.

In alternativa alla chiusura della stazione di Bologna Casalecchio, si potrà utilizzare la stazione di Valsamoggia o Sasso Marconi sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Bologna Borgo Panigale o Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro sulla A14 oppure la stazione di Bologna Arcoveggio sulla A13.