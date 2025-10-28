R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 28 ottobre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene da Ancona/Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 Bologna-Padova, di Bologna Borgo Panigale, Bologna Fiera o Bologna San Lazzaro rispettivamente al km 4+800, 15+500 e 22+200 della A14 Bologna-Taranto, o alla stazione di Sasso Marconi nord, al km 199+900 della A1 Milano-Napoli.