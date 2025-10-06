R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 6 ottobre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 ottobre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene da Ancona (A14 Bologna-Taranto).
In alternativa si consiglia di uscire sulla A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, al km 4+800, di Bologna Fiera, al km 15+500, o di Bologna San Lazzaro, al km 22+200, o sulla A1 Milano-Napoli alla stazione di Sasso Marconi nord, al km 199+900.