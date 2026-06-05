R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 5 maggio 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene da Ancona/Padova.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.