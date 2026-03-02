R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 2 marzo 2026 – Sul Raccordo Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 marzo, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli e dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si potranno utilizzare le stazioni di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, Sasso Marconi o Valsamoggia, sulla A1 Milano-Napoli, o la stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.