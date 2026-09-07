R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
R14 RACCORDO DI CASALECCHIO: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 7 settembre 2026 – Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 9 settembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene da Ancona.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.