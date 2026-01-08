R14 RACCORDO DI BOLOGNA CASALECCHIO: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E BOLOGNA CASALECCHIO IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 8 gennaio 2026 – Alle 8:45 circa, sulla R14 Raccordo di Bologna Casalecchio, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli, per un incidente tra un mezzo pesante e un’autovettura, al km 5, in corrispondenza del quale il traffico è bloccato.

Attualmente si registrano 3 km di coda in A14 Bologna-Taranto nel tratto compreso tra il bivio con la A13 Bologna-Padova e il bivio con il Raccordo di Casalecchio.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Chi da Ancona è diretto verso Firenze, può proseguire in direzione Milano, uscire a Valsamoggia sulla A1 Milano-Napoli e rientrare alla stessa stazione in direzione Firenze.

In alternativa, è possibile uscire a Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova, per poi proseguire sulla T06 Tangenziale di Bologna in direzione Firenze.