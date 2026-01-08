R14 RACCORDO DI BOLOGNA CASALECCHIO: RIAPERTO IL TRATTO TRA IL BIVIO CON LA A14 BOLOGNA-TARANTO E BOLOGNA CASALECCHIO IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 8 gennaio 2026 – Alle 10:00 circa, sulla R14 Raccordo di Bologna Casalecchio, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio in direzione della A1 Milano-Napoli, precedentemente chiuso per un incidente tra un mezzo pesante e un’autovettura, al km 5.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.



Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative alla viabilità.