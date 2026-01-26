R14 RACCORDO CASALECCHIO: REGOLARMENTE APERTI I TRATTI ALLACCIAMENTO A1-ALLACCIAMENTO A14 E BOLOGNA CASALECCHIO-ALLACCIAMENTO A1

Roma, 26 gennaio 2026 – Sul Raccordo Casalecchio (R14), sono state annullate le seguenti chiusure, che erano previste per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza:

-è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 gennaio;

-è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima, che era prevista dalle 21:00 di questa sera, lunedì 26, alle 5:00 di martedì 27 gennaio.