R14 RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’USCITA DELLA STAZIONE DI BOLOGNA CASALECCHIO
Roma, 12 aprile 2026 – Sul Raccordo Casalecchio (R14), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in uscita per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova.