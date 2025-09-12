R14 RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1
R14 RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1
Roma, 12 settembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano.
In alternativa si consiglia ai veicoli diretti sulla A1 verso Milano di entrare a Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto.