R14 RACCORDO CASALECCHIO: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE A1 MILANO-NAPOLI VERSO FIRENZE

Roma, 17 dicembre 2025 – Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 20 alle 6:00 di domenica 21 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Firenze.

In alternativa si consiglia di percorrere il Raccordo di Casalecchio, uscire a Bologna Casalecchio, percorrere l’Asse Attrezzato, la SS64 Porrettana Var verso Sasso Marconi, il Raccordo di Sasso Marconi (R43) ed entrare in A1 verso Firenze alla stazione di Sasso Marconi.