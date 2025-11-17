R13 RACCORDO A13-TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA STANOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
Roma, 17 novembre 2025 – Sul Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna (R13), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 17, alle 5:00 di martedì 18 novembre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.
Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore della Tangenziale è chiuso, in modalità permanente, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna, relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.