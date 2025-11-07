R13 RACCORDO A13-TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
R13 RACCORDO A13-TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
Roma, 07 novembre 2025 – Sul Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna (R13), per consentire attività di ispezione e manutenzione dei cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 novembre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, immettersi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 5 Quartiere Lame e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14.
Si ricorda la chiusura, in modalità permanente, dello svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.