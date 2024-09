R13 RACCORDO A13-TANGENZIALE BOLOGNA E A13 BOLOGNA-PADOVA: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 11 settembre 2024 – Su R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna) e sulla A13 Bologna-Padova, sono state annullate le chiusure previste per la sera di mercoledì 11 settembre, programmate con orario 22:00-6:00.

Pertanto, sul Raccordo A13-Tangenziale di Bologna resterà regolarmente aperto il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla A13 ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto; sulla A13 Bologna-Padova resterà regolarmente aperto lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

Nelle due notti di giovedì 12 e venerdì 13 settembre, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sull’R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna):

-sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla Tangenziale di Bologna, per chi proviene dalla A13 ed è diretto verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, a chi proviene da Padova ed è diretto verso il quartiere Fiera o San Lazzaro di Savena, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, in A13, percorrere la Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro.

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Padova ed è diretto verso Ancona.

In alternativa si consiglia di uscire in A13 alla stazione di Bologna Arcoveggio, percorrere la Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro, per entrare sulla A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.