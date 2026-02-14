R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA – TANGENZIALE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO SAN LAZZARO
Roma, 14 febbraio 2026 – Sul Raccordo A13 Bologna-Padova-Tangenziale di Bologna (R13), per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.