R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA/TANGENZIALE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA
R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA/TANGENZIALE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA
Roma, 23 ottobre 2026 – Sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna (R13), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova), il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, immettersi sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese e rientrare dallo stesso svincolo in direzione Casalecchio di Reno.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.