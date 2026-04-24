R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA/TANGENZIALE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA
R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA/TANGENZIALE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE DI BOLOGNA
Roma, 24 aprile 2026 – Sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna (R13), per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova), il Ramo di immissione sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, immettersi sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso svincolo in direzione San Lazzaro/A14.