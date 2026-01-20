R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA – TANGENZIALE: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE
Roma, 20 gennaio 2026 – Sul Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna (R13), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, sarà chiuso il ramo di immissione sulla Tangenziale, per chi proviene dalla A13 Bologna-Padova ed è diretto sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano.
In alternativa, si consiglia di immettersi sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 7 bis Ferrarese e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A1.