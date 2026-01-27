R13 RACCORDO A13 BOLOGNA-PADOVA/TANGENZIALE BOLOGNA: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE VERSO SAN LAZZARO
Sul Raccordo A13 Bologna-Padova/Tangenziale di Bologna (R13), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 28 gennaio, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale verso Casalecchio/A1, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro/A14.
Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore della Tangenziale è chiuso, in modalità continuativa, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna “Linea Verde”.