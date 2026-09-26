R11 RACCORDO FIRENZE NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A11
R11 RACCORDO FIRENZE NORD: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A11
Roma, 26 settembre 2026 – Per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza , sul Raccordo Firenze nord (R11), dalle 22:00 di martedì 29 alle 6:00 di mercoledì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze nord e l’allacciamento A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze ovest/Peretola.
In alternativa, uscire in A1 Calenzano e seguire le indicazioni per Sesto Fiorentino/Peretola.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.