R11 RACCORDO FIRENZE NORD-A11 FIRENZE-PISA NORD: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA A11
Roma, 23 settembre 2025 – Sul Raccordo stazione Firenze nord-A11 Firenze-Pisa nord (R11), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.
In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione di Firenze nord, verso Roma/A11 e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.