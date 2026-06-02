R11 RACCORDO FIRENZE NORD/A11 FIRENZE PISA NORD: CHIUSA PER DUE ORE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE CENTRO/AEROPORTO
R11 RACCORDO FIRENZE NORD/A11 FIRENZE PISA NORD: CHIUSA PER DUE ORE L’IMMISSIONE SULLA A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE CENTRO/AEROPORTO
Roma, 2 giugno 2026 – Sul Raccordo stazione Firenze nord-A11 Firenze-Pisa nord (R11), per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 10:00 alle 12:00 di venerdì 5 giugno, saranno chiusi, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, da Roma e da Bologna, i Rami di immissione sulla A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze Centro/Aeroporto.
In alternativa si consiglia:
per chi proviene da Roma e da Bologna ed diretto verso Firenze Centro/Aeroporto: uscire a Firenze ovest, sulla A11;
per il traffico in uscita a Firenze nord e diretto verso Firenze Centro /Aeroporto: rientrare a Firenze nord verso Roma e seguire le indicazioni per Firenze Centro/Aeroporto.