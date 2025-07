R11 RACCORDO FIRENZE NORD/11 FIRENZE PISA NORD: CHIUSO PER TRE ORE NOTTURNE IL TRATTO FIRENZE NORD-ALLACCIAMENTO A11 FIRENZE-PISA NORD VERSO FIRENZE

Roma, 21 luglio 2025 – Per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di giovedì 24 alle 1:00 di venerdì 25 luglio, sul Raccordo stazione Firenze nord/A11 Firenze-Pisa nord (R11) sarà chiuso il tratto compreso tra Firenze nord e l’allacciamento A11 Firenze-Pisa nord, verso Firenze.

In alternativa, chi è diretto verso Firenze Centro/Aeroporto, potrà entrare in A1 alla stazione di Firenze nord, verso Pisa/Roma e in uscire in A11 a Firenze ovest, in direzione Firenze. l