R1 RAMO VERDE: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO SS9 VIA EMILIA-TANGENZIALE BOLOGNA

Roma, 25 giugno 2025 – Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 giugno, sul Ramo Verde (Raccordo stazione Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna) sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della A14 di Bologna Borgo Panigale, il tratto compreso tra l’allacciamento con la SS9 via Emilia e la Tangenziale di Bologna, in direzione di quest’ultima.

In alternativa, percorrere la viabilità ordinaria: SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Di conseguenza, l’uscita 568 San Giovanni in Persiceto non sarà raggiungibile per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale e dalla SS9 via Emilia.

Saranno chiusi anche i rami di allacciamento che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Bologna e Modena, immettono sul Ramo Verde, verso la Tangenziale e chiuso anche lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in entrata in direzione della Tangenziale.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Tangenziale.