R06 RACCORDO A1 MILANO-NAPOLI/A51 TANGENZIALE EST DI MILANO: CHIUSO STANOTTE VERSO BOLOGNA
Roma, 30 gennaio 2026 – Per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di questa sera, venerdì 30, alle 6:00 di sabato 31 gennaio, sarà chiuso il Raccordo A1 Milano-Napoli/A51 Tangenziale est di Milano (R06), verso Bologna. Di conseguenza, il traffico sarà indirizzato obbligatoriamente verso il Raccordo A1/Piazzale Corvetto, dove si dovranno seguire le indicazioni per Bologna fino all’immissione in A1.