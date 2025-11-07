R05 RACCORSO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON A51 TANGENZIALE EST VERSO TANGENZIALE EST
R05 RACCORSO A1 MILANO-NAPOLI/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSO PER UNA NOTTE L’ALLACCIAMENTO CON A51 TANGENZIALE EST VERSO TANGENZIALE EST
Roma, 7 novembre 2025 – Sul Raccordo A1 Milano-Napoli/Piazzale Corvetto, per consentire attività di manutenzione ai giunti del cavalcavia “San Donato”, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 5:00 di sabato 8 novembre, sarà chiuso il ramo di allacciamento che immette in A51 Tangenziale Est per chi proviene da Piazzale Corvetto.
In alternativa, per chi è diretto in Tangenziale Est, proseguire lungo il Raccordo A1/Piazzale Corvetto in direzione di Bologna, uscire dallo svincolo di San Giuliano e rientrare dallo stesso seguendo le indicazioni per Milano/Tangenziale Est.