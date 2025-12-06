R01 RAMO VERDE E SS9 VIA EMILIA: CHIUSURE NOTTURNE

Roma, 6 dicembre 2025 – Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e sulla SS9 via Emilia, per consentire e lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS9 via Emilia, verso Bologna Centro.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto;

-nelle tre notti di mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo che dalla SS9 via Emilia, con provenienza Bologna Centro, immette all’ingresso della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

-sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde, con provenienza Tangenziale, immette alla SS9 via Emilia, verso Modena.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.