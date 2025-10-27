R01 RAMO VERDE: CHIUSO STANOTTE IL RAMO DI ALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO DI RENO
R01 RAMO VERDE: CHIUSO STANOTTE IL RAMO DI ALLACCIAMENTO CON LA TANGENZIALE DI BOLOGNA VERSO CASALECCHIO DI RENO
Roma, 27 ottobre 2025 – Sul Ramo Verde della Tangenziale di Bologna (stazione di Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, lunedì 27, alle 5:00 di martedì 28 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna Borgo Panigale, il ramo di allacciamento con la Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di percorrere lo svincolo che immette sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 4bis Aeroporto e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio di Reno/A1.