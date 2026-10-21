PROTESTA TIR: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ A1 E A30

Roma, 21 ottobre 2026 – Alle ore 10:30 circa, a causa di una manifestazione che sta interessando la sede autostradale si registrano le seguenti code:

– in A1, 4km di coda nel tratto compreso tra Caserta Nord e il bivio con la A30 verso Napoli

– in A1, 2 km di coda nel tratto compreso tra la barriera di Napoli Nord e Caserta Nord verso Roma

– in A30, 2 km di coda tra Maddaloni e il bivio con la A1 in direzione Caserta.

Per lo stesso motivo risultano le seguenti chiusure:

– in A1, il nodo con la A30 Caserta-Salerno per chi proviene da Roma verso Salerno

– in A1, il nodo con la SP1 Casoria per chi proviene da Roma ed è diretto verso la SS7 Appia

– in A1, la stazione di Santa Maria Capua Vetere in entrata verso Napoli

– in A1, la stazione di Caserta Nord in entrata verso Napoli

– la stazione di Nocera Pagani in uscita da entrambe le provenienze

– in A30, la stazione di Castel San Giorgio in entrata per entrambe le direzioni

Sul luogo dell’evento sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti a Napoli si consiglia di uscire a Caserta Nord e rientrare a Caserta Sud dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti a Salerno e sulla A30 Sud si consiglia di uscire a Santa Maria Capua Vetere, seguire le indicazioni per Maddaloni e rientrare in A30 alla stazione di Maddaloni.

Agli utenti provenienti da Napoli si consiglia di immettersi sulla A30 Sud fino all’uscita di Maddaloni, percorrere la viabilità ordinaria lungo la SS700 in direzione nord e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere in direzione Roma.

Per le lunghe percorrenze degli utenti che da Firenze/Roma sono diretti verso Bari, si consiglia di uscire a Caianello, percorrere la SS372 Telesina fino a Benevento dove rientrare in A16 Napoli-Canosa in direzione Bari. Percorso inverso per chi da Bari è diretto a Roma/Firenze.