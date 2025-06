NUOVA BAZZANESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA COMPLANARE DI BOLOGNA IN MODALITA’ ALTERNATA

Roma, 16 giugno 2025 – Sulla SNB Nuova Bazzanese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 giugno, sarà chiuso l’allacciamento che dalla Nuova Bazzanese immette sulla Complanare di Bologna, per chi proviene da Vignola e da Bologna, in entrambe le direzioni, A1 Milano-Napoli/Casalecchio e A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro, in modalità alternata.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale della Complanare.