NODO DI MILANO: RIPRISTINATA LA CORRETTA CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE
NODO DI MILANO: RIPRISTINATA LA CORRETTA CIRCOLAZIONE AUTOSTRADALE
Roma, 5 febbraio 2026 – Alle ore 12:45 circa, in corrispondenza del nodo autostradale dell’area metropolitana di Milano, è stato riaperto il tratto tra il bivio con l’autostrada A36 Pedemontana e lo svincolo Viale Certosa, svincoli intermedi compresi, precedentemente chiusi per ragioni di ordine pubblico.
Analogamente, sono state riaperte le interconnessioni che dalla A4 Milano-Brescia conducono al centro città.
Attualmente, nell’area interessata, non si registrano ulteriori chiusure.