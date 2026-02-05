NODO DI MILANO: CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DI A8 E MODIFICHE ALLA VIABILITA’ IN A4 E A9
Roma, 5 febbraio 2026 – Alle ore 11:30, in corrispondenza del nodo autostradale dell’area metropolitana di Milano, per ragione di ordine pubblico, sono adottati i seguenti provvedimenti su disposizione delle prefetture di Varese e Milano.
Chiusure:
A8 Milano-Varese, chiusura temporanea del tratto compreso tra il bivio con l’autostrada A36 Pedemontana e lo svincolo Viale Certosa, svincoli intermedi compresi.
Chiusura delle interconnessioni che dalla A4 Milano-Brescia conducono al centro città.
Deviazioni:
Gli utenti in A8 provenienti da Varese e diretti verso Milano, all’altezza del km 25+600 saranno deviati verso l’autostrada A36 Pedemontana.
Gli utenti in A9 Lainate-Como-Chiasso provenienti da Como e diretti verso la A8, all’altezza del km 11 saranno deviati verso Varese.
Percorsi alternativi:
In alternativa, agli utenti in A8 che da Varese sono diretti verso Milano, si consiglia di uscire a Gallarate e percorrere la SS33 del Sempione per rientrare in autostrada A4 al nodo di Pero.
In alternativa, gli utenti in A9 provenienti da Como e diretti verso Milano si consiglia immettersi in A36 e di percorrere la SP35 Milano-Meda per poi rientrare in A4 allo svincolo di Cormano.
I provvedimenti, funzionali al mantenimento della migliore fluidità possibile della circolazione autostradale, rimarranno in vigore per il tempo strettamente necessario, stimato in circa un’ora.