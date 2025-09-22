NODO DI BOLOGNA: TERMINATI I DISAGI ALLA VIABILITÀ A CAUSA DELLA MANIFESTAZIONE
NODO DI BOLOGNA: TERMINATI I DISAGI ALLA VIABILITÀ A CAUSA DELLA MANIFESTAZIONE
Roma, 22 settembre 2025 – Alle 15:30 circa, in corrispondenza del nodo autostradale dell’area metropolitana di Bologna, sono terminati i disagi precedentemente causati da una manifestazione che sta interessando l’area metropolitana.
Attualmente, nel nodo bolognese non si registra nessuna chiusura di tratti autostradali, si segnalano solamente code a tratti per traffico intenso.