NODO DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE
Roma, 3 ottobre 2025 – Alle ore 13:00 circa, in corrispondenza del nodo autostradale dell’area metropolitana di Bologna, a causa di una manifestazione, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:
Tangenziale di Bologna, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 bis SS 64 Ferrara, in direzione A14 Bologna-Taranto;
Tangenziale di Bologna, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 7 Bologna Centro, in direzione A1 Milano-Napoli;
Raccordo di Casalecchio, chiusura del tratto compreso tra Bologna Casalecchio e il bivio con la A14, verso la A14 Bologna-Taranto;
A14 Bologna-Taranto, chiusura del tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli;
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.