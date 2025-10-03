NODO DI BOLOGNA: AGGIORNAMENTO CHIUSURE PER MANIFESTAZIONE IN CORSO
Roma, 3 ottobre 2025 – Alle ore 15:30 circa, in corrispondenza del nodo autostradale dell’area metropolitana di Bologna, a causa di una manifestazione, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:
– Tangenziale di Bologna, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 4bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 7bis SS64 Ferrara, in direzione A14 Bologna-Taranto;
– Tangenziale di Bologna, chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 7 Bologna Centro, in direzione A1 Milano-Napoli;
– Raccordo di Casalecchio, completamente chiuso dal bivio con la A1 Milano-Napoli al bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso la A14;
– A14 Bologna-Taranto, chiusura del tratto compreso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro, in entrambe le direzioni, Ancona e A1 Milano-Napoli;
– A13 Bologna-Padova, chiusura del tratto tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna;
– A1 Milano Napoli, chiusa Sasso Marconi Nord in uscita da Bologna.
Inoltre, alle 15:00 circa, sulla A13 Bologna-Padova, è stata riaperta la stazione di Padova Industriale da entrambe le provenienze.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 3 Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.