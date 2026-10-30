MANIFESTAZIONE TERMINATA: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ LOMBARDIA
MANIFESTAZIONE TERMINATA: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ LOMBARDIA
Roma, 30 ottobre 2026 – Alle ore 17:15 circa, è terminata la manifestazione che ha interessato l’area metropolitana di Milano in corrispondenza di tratte non gestite da Autostrade per l’Italia.
In accordo con la Polizia sono stati rimossi i provvedimenti precedentemente adottati e ripristinata la normale viabilità sulle tratte interessate.
In particolare:
A1 Milano-Napoli: riaperta la stazione di Melegnano in uscita da Milano.
A4 Milano-Brescia: riaperti il bivio con la Tangenziale est da entrambe le provenienze e il bivio con la Tangenziale nord , per chi proviene da Torino.
A4 Milano-Brescia: riaperta la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Milano.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.