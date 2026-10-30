MANIFESTAZIONE TERMINATA: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ EMILIA ROMAGNA
MANIFESTAZIONE TERMINATA: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ EMILIA ROMAGNA
Roma, 30 ottobre 2026 – Alle ore 17:30 circa, è terminata la manifestazione che ha interessato il nodo dell’area metropolitana di Bologna.
In accordo con la Polizia sono stati rimossi i provvedimenti precedentemente adottati e ripristinata la normale viabilità sulle tratte interessate.
In particolare:
A14 Bologna-Taranto: riaperto il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione della A1;
A14 Bologna-Taranto: riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Bologna Fiera in direzione Ancona;
R14 Raccordo di Casalecchio: riaperto il raccordo in direzione della A14 Bologna-Taranto;
A13 Bologna-Padova: riaperto il tratto compreso tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna;
T06 Tangenziale di Bologna: riaperto il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 8 Fiera, in entrambe le direzioni;
A1 Milano-Napoli: riaperto il bivio con la Tangenziale ovest per le provenienze da Bologna.
Attualmente si registrano le seguenti code con tendenza alla diminuzione:
A14: 4 km di coda tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna;
A1: 2 km di coda tra Sasso Marconi e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Bologna;
A13: 4 km di coda tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna;
T06: 3 km di coda tra Bologna Casalecchio e lo svincolo 4 Via del Triumvirato verso la A14;
T06: 3 km di coda tra svincolo 13 SS9 Emilia e lo svincolo 8 Fiera verso la A1;
A1: 6 km di coda tra Modena sud e il bivio con la A14 verso Bologna.
Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.