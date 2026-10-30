MANIFESTAZIONE IN ATTO: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ LOMBARDIA

A causa di manifestazioni, d’accordo con la Polizia, in atto su tratte non gestite da Autostrade per l’Italia, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

• A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiusa la stazione di Melegnano in uscita da Milano.

• A4 Milano-Brescia: temporaneamente chiusi rispettivamente il bivio con la Tangenziale est da entrambe le provenienze e con la Tangenziale nord per chi proviene da Torino.

• A4 Milano-Brescia: temporaneamente chiusa la stazione di Agrate in uscita per chi proviene da Milano.

Pertanto, a chi è diretto verso Milano, consigliamo di utilizzare la A58 Tangenziale est esterna di Milano.

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Inoltre, a causa di una manifestazione in corrispondenza del nodo dell’area metropolitana di Bologna, si consigliano i seguenti percorsi alternativi:

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Milano/Verona e dirette verso Pescara si consiglia di percorrere la A1 in direzione Roma e proseguire sulla A24/A25 dei Parchi in direzione Pescara.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Milano/Verona e dirette verso Bari si consiglia di percorrere la A1 in direzione Napoli e proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Milano/Verona e dirette verso Ancona si consiglia di percorrere la A1 in direzione Roma, uscire a Orte e proseguire sulla E45 verso Cesena, da cui è possibile rientrare in A14.

Si consiglia di seguire i percorsi inversi per chi è diretto verso Torino/Milano/Verona.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.