MANIFESTAZIONE IN ATTO: AGGIORNAMENTO VIABILITÀ EMILIA ROMAGNA

Roma, 30 ottobre 2026 – Alle ore 13:30 circa, in corrispondenza del nodo dell’area metropolitana di Bologna, a causa di una manifestazione, a titolo precauzionale e d’accordo con la Polizia, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

• A14 Bologna-Taranto: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la A1 Milano-Napoli in direzione di quest’ultima;

• A14 Bologna-Taranto: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la A1 e Bologna Fiera in direzione Ancona;

• R14 Raccordo di Casalecchio: temporaneamente chiuso il raccordo in direzione della A14 Bologna-Taranto;

• A13 Bologna-Padova: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Bologna Interporto e il bivio con la A14 Bologna-Taranto, verso Bologna;

• T06 Tangenziale di Bologna: temporaneamente chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via del Triumvirato e lo svincolo 8 Fiera, in entrambe le direzioni.

Inoltre, si registrano 3 km di coda in A14 nel tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna e 2 km di coda in A1 nel tratto compreso tra Modena sud e il bivio con la A14 verso Bologna.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Milano/Verona e dirette verso Pescara si consiglia di percorrere la A1 in direzione Roma e proseguire sulla A24/A25 dei Parchi in direzione Pescara.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Milano/Verona e dirette verso Bari si consiglia di percorrere la A1 in direzione Napoli e proseguire sulla A16 Napoli-Canosa in direzione Canosa.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Torino/Milano/Verona e dirette verso Ancona si consiglia di percorrere la A1 in direzione Roma, uscire a Orte e proseguire sulla E45 verso Cesena, da cui è possibile rientrare in A14.

Si consiglia di seguire i percorsi inversi per chi è diretto verso Torino/Milano/Verona.

Per le lunghe percorrenze provenienti da Padova e dirette verso Ancona/Pescara/Bari si consiglia di uscire a Ferrara sud sulla A13, proseguire sulla SS16 Adriatica da cui è possibile prendere la D14 Diramazione Ravenna e rientrare in A14 verso Ancona/Pescara/Bari.

Si consiglia di seguire il percorso inverso per chi è diretto verso Padova.

Inoltre, a causa di manifestazioni in atto su tratte non gestite da Autostrade per l’Italia, sono stati disposti i seguenti provvedimenti:

• A1 Milano-Napoli: temporaneamente chiuso il bivio con la Tangenziale ovest per le provenienze da Bologna

Sul luogo dell’evento sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.