MALTEMPO, TASK FORCE DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA IN EMILIA ROMAGNA E MARCHE, SUL CAMPO SCHIERATI CIRCA 100 UOMINI E 20 MEZZI PER IL PRESIDIO DELLA A14

IN ROMAGNA MESSI INOLTRE A DISPOSIZIONE ULTERIORI MEZZI A SUPPORTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER IL TERRITORIO

Roma, 19 settembre 2024 – L’ondata di maltempo che sta interessando le regioni dell’alto Adriatico ha comportato una serie di ripercussioni sui tratti emiliani e marchigiani della A14 Bologna Taranto. Sin dalla prima allerta meteo la Società ha attivato la macchina operativa pronta a intervenire per la gestione degli eventi alluvionali e per garantire la sicurezza della circolazione.

Sono circa 100 gli uomini impegnati nel presidio del tratto interessato dell’autostrada adriatica che resterà attivo per tutta la durata dell’emergenza. Per il territorio emiliano sono state impegnate 6 squadre della Direzione di Tronco di Bologna di Aspi per la regolamentazione del traffico, in particolare per lo svincolo di Cotignola e Lugo, per la chiusura ai mezzi pesanti dell’entrata di Cesena in direzione Bologna. A supporto delle attività anche due escavatori, due pale e 5 camion, impiegati per la realizzazione di una arginatura sempre sulla diramazione per Ravenna e presidi di carri soccorso.

Il Gruppo Aspi ha inoltre messo a disposizione in Romagna ulteriori mezzi a supporto della protezione civile per le attività di aiuto al territorio, tra cui 2 bobcat, un escavatore da 26q, 3 idrovore da 1000mc/h, e motopale in uso alla Direzione di Tronco a disposizione secondo le necessità.

Nel tratto dell’A14 delle Marche, invece, sono state impiegate 8 squadre tra operai, tecnici e maestranze della Direzione di Tronco di Pescara di Aspi affiancati da 2 bobcat, 2 idrovore e 2 autospurgo e lavastrade.

Attualmente il transito è garantito sui tratti della A14 in corrispondenza dei territori colpiti dall’emergenza meteo, restano temporaneamente chiusi sulla Diramazione per Ravenna gli svincoli di Lugo e Cotignola in uscita da entrambe le provenienze. Per tutta la durata dei lavori di ripristino, al momento stimata in circa due settimane, l’entrata di Cesena in direzione Bologna resterà aperta per i soli veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 t, nella fascia oraria 9-19. Nella fascia oraria 19-9, l’entrata verso Bologna sarà chiusa per tutti i veicoli.

Il Gruppo Aspi raccomanda agli utenti di informarsi sui canali di infoviabilità di Autostrade per l’Italia prima e in viaggio e di prestare la massima prudenza durante gli spostamenti.