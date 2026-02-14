MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 14 febbraio 2026 – Alle 11:50 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze, a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge che dalla prima mattinata di oggi stanno interessando la zona.

Sul posto è presente il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia per garantire assistenza all’utenza in transito.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 4 km di coda in direzione Firenze.

Gli utenti in viaggio in direzione Firenze devono uscire a Magliano Sabina, seguire le indicazioni per Roma-Civita Castellana, giunti all’altezza di Borghetto proseguire in direzione Gallese-Orte Scalo, per poi fare rientro in A1 alla stazione di Orte.

Per le lunghe percorrenze da Napoli in direzione Firenze, si consiglia di seguire le indicazioni per Roma e, tramite la D18 Diramazione di Roma nord, raggiungere il Grande Raccordo Anulare di Roma, uscire sulla SS2 via Cassia e percorrerla in direzione Orte-Viterbo per far poi rientro in A1 alla stazione di Orte.

In relazione alle previsioni meteo attualmente disponibili, è previsto un miglioramento delle condizioni dopo le ore 14:00.