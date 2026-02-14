MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE DI PONZANO ROMANO, IN USCITA DA ENTRAMBE LE PROVENIENZE E IN ENTRATA IN DIREZIONE FIRENZE

Roma, 14 febbraio 2026 – Alle 12:30 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stata temporaneamente chiusa la stazione di Ponzano Romano in uscita da entrambe le provenienze e in entrata in direzione Firenze, a causa di allagamenti sulla viabilità esterna, dovuti alle forti piogge che dalla prima mattinata di oggi stanno interessando la zona.

Sul posto è presente il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia per garantire assistenza all’utenza.

In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Fiano Romano sulla D18 Diramazione di Roma nord.