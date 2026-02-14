MALTEMPO: A1 MILANO-NAPOLI: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. RIMANE CHIUSA L’USCITA DI PONZANO ROMANO.

Roma, 14 febbraio 2026 – Alle 13:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze, chiuso in precedenza a causa degli allagamenti provocati dalle forti piogge che dalla prima mattinata di oggi stanno interessando la zona.

La situazione meteo, pur migliorata, è ancora incerta e non si può escludere per le prossime ore la possibilità di altri provvedimenti analoghi.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 2 km di coda nel tratto compreso tra Ponzano Romano e Magliano Sabina in direzione Firenze.

Rimane chiusa la stazione di Ponzano Romano in uscita da entrambe le provenienze a causa degli allagamenti presenti sulla viabilità esterna all’autostrada. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Fiano Romano sulla D18 Diramazione di Roma nord.