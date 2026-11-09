INCIDENTE A11: AUTOSTRADE PER L’ITALIA ESPRIME PROFONDO CORDOGLIO PER IL COLLEGA SCOMPARSO. “UOMO DI GRANDE UMANITÀ ED ESPERIENZA”

Roma, 9 novembre 2026 – Autostrade per l’Italia, a nome di tutti i lavoratori del Gruppo, esprime il più profondo cordoglio per il tragico incidente che ha coinvolto questa notte il collega Daouda Ndoye, impegnato nell’attività di pattugliamento della viabilità in A11. La società fin da subito ha preso contatti con la famiglia del lavoratore scomparso per esprimere vicinanza e massima disponibilità, mettendo a disposizione qualsiasi supporto che possa essere ritenuto utile. In attesa che venga accertata la dinamica dell’evento da parte delle Autorità competenti, il Gruppo ricorda Daouda come uomo di grande umanità ed esperienza, stringendosi al dolore della comunità e dei suoi cari.