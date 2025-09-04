F04 RAMO ALLACCIAMENTO CAPODICHINO/RAMO D: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
F04 RAMO ALLACCIAMENTO CAPODICHINO/RAMO D: CHIUSO PER UNA NOTTE VERSO LA TANGENZIALE DI NAPOLI
Roma, 4 settembre 2025 – Per consentire lavori di manutenzione ai pali luce, dalle 22:00 di giovedì 4 alle 2:00 di venerdì 5 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
– Ramo di allacciamento che dalla A1 Milano-Napoli immette sulla F04 Ramo D, per chi proviene da Napoli ed è diretto verso la Tangenziale di Napoli;
– Ramo D, nel tratto compreso tra il km 0 e il km 2,8, verso la Tangenziale di Napoli.
In alternativa, si consiglia di proseguire lungo la A1 e utilizzare lo svincolo di Napoli Centro Direzionale, quindi seguire le indicazioni per Tangenziale di Napoli, dove far rientro alla stazione di Corso Malta.