ESODO 2024: AUTOSTRADE PER L’ITALIA E POLIZIA DI STATO INSIEME PER PROMUOVERE LA CULTURA DELLA GUIDA SICURA IN EMILIA-ROMAGNA

Il tour della carovana riparte dall’area di Servizio La Pioppa Ovest in A14 con i volontari dell’ANPAS

Roma 2 agosto 2024 – Riparte dall’Emilia-Romagna l’iniziativa di Autostrade per l’Italia e Polizia di Stato per sensibilizzare i viaggiatori sulla sicurezza stradale e promuovere comportamenti corretti alla guida. La prima tappa del tour – che ogni anno accompagna le partenze e i rientri dalle vacanze estive – è prevista sabato 3 agosto sul versante bolognese dell’A14 Bologna Taranto nell’area di servizio “La Pioppa Ovest”, in previsione del primo weekend caratterizzato dai maggiori flussi di traffico dovuti all’esodo estivo.

La Polizia Stradale sarà presente in alcune aree di servizio della rete autostradale, insieme a personale di Autostrade per l’Italia per fornire agli utenti in transito, consigli utili sulla viabilità e assistenza.

Sarà allestito un punto di contatto per gli utenti in transito in cui saranno posizionati l’ufficio mobile, auto e moto della Polizia Stradale e dei gazebo dove ci saranno momenti di interazione con i viaggiatori, per sensibilizzarli sui temi dedicati alla sicurezza stradale come la distrazione, l’utilizzo delle cinture di sicurezza, l’osservanza dei limiti di velocità o della distanza di sicurezza. Inoltre, attraverso percorsi interattivi che prevedono l’utilizzo di particolari visori, si potrà sperimentare la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

Sarà infine possibile ricevere in tempo reale, informazioni sul traffico e, in caso di necessità, anche assistenza medica grazie alla presenza di un’ambulanza con a bordo volontari dell’ANPAS, che eseguiranno agli utenti che lo richiederanno la misurazione della pressione e della saturazione dell’ossigeno, oltre ad interventi di primo soccorso in caso di emergenza.

La carovana farà nuovamente tappa in Emilia-Romagna in occasione del controesodo sabato 31 agosto presso l’area di servizio “Secchia Est”, sull’A1 Milano Napoli, per agevolare gli utenti nell’ultimo weekend di controesodo.

La cooperazione tra Polizia di Stato e Gruppo Aspi si consolida quotidianamente lungo tutta la rete autostradale, con particolare attenzione in occasione degli incrementi dei flussi di traffico che caratterizzano l’esodo estivo attraverso un’attività coordinata di controlli e di promozione della sicurezza stradale denominata “ViaggiAmo insieme 2024 – Polizia di Stato e ASPI per la sicurezza stradale“.