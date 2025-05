DIRAMAZIONE ROMA SUD: RESTA CHIUSO IL TRATTO TORRENOVA-ALLACCIAMENTO G.R.A. IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RIAPERTURA POSTICIPATA A CAUSA DI PROBLEMI TECNICI NELL’AMBITO DEL PIANO DI LAVORI ANAS

Roma 21 maggio 2025 – Sulla Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, a partire dalle 19:30 di ieri sera è stato chiuso il tratto compreso tra Torrenova e il G.R.A. in entrambe le direzioni per consentire il varo del nuovo cavalcavia in località “Passo Lombardo” da parte di ANAS, nell’ambito del piano di rifacimento della viabilità di collegamento di Tor Vergata.

La riapertura prevista per le ore 6 di questa di questa mattina è stata spostata al pomeriggio di oggi a causa di un imprevisto tecnico in via di risoluzione da parte di tecnici di ANAS presenti sul posto.

In ragione degli elevati volumi di traffico in ingresso alla Capitale che caratterizzano le fasce orarie del mattino, la chiusura della Diramazione di Roma Sud verso il GRA è stata estesa a partire dall’allacciamento con A1 in modo da reindirizzare il traffico verso la barriera di Roma Est lungo la A24.

In uscita da Roma invece la Diramazione di Roma Sud resta chiusa fino allo svincolo di Torrenova da cui è possibile entrare in direzione della A1.